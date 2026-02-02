Olimpichetto, nel fine settimana oltre 3.200 visitatori. Proseguono approfondimenti e concerti

La Basilica Palladiana, diventata spazio scenico e salone espositivo insieme, nell’ultimo fine settimana, da venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio, è stata visitata da 3.239 persone che hanno ammirato Olimpichetto, la scenografia del 1948 che riproduce in scala quasi reale il Teatro Olimpico di Andrea Palladio. Nei prossimi giorni sono in programma altri approfondimenti e concerti.

Venerdì 6 febbraio, alle 18.30, Ferdinando Rigon Forte terrà la conferenza “L’Olimpichetto senza bighe. Presenza e assenze”. Prosegue anche il calendario di “Il Teatro Olimpico fuori di sé”, progetto ideato e coordinato dall’Accademia Olimpica di Vicenza su richiesta del Comune di Vicenza, curato da Roberto Cuppone. Sabato 7 febbraio alle 18.30 l’evento avrà il titolo “Il Giorno di Giocasta”, unica donna dell’Edipo re, sposa e madre insieme. Sarà l’occasione per dedicare un evento alla rappresentazione della donna nella tragedia greca e, per analogia, alla portata simbolica oggi di ogni sua morte. La serata si apre con l’incontro “Quando una donna scompare” a cura di Chiara Volpato, psicologa sociale, che parlerà delle forme di narrazione/rappresentazione delle morti di donna oggi. Seguirà la lettura drammatizzata “Aioresis (fra cielo e terra)” di e con Daniela Giordano. L’ultimo appuntamento del ciclo si terrà il 21 febbraio.

Domenica 8 febbraio alle 18.30 il palco di Olimpichetto ospiterà l’appuntamento “La musica a Vicenza ai tempi del Palladio – La luce della musica”. L’incontro sarà dedicato all’intervento di Vittorio Bolcato, Accademico Olimpico. Seguirà il concerto “La luce della musica: luci ed ombre, suoni e silenzi come metafore dell’anima”con I Polifonici Vicentini.

Gli eventi sono ad ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili, con prenotazione sul sito mostreinbasilica.it o presentandosi il giorno dell’evento alla biglietteria della Basilica Palladiana.

Le visite guidate

Proseguono anche le visite guidate per visitatori individuali a data fissa, a cura delle guide turistiche autorizzate e del Consorzio Vicenza è: prossimi appuntamenti il 8, 14, 22 febbraio alle 15. Per partecipare sarà sufficiente inviare una richiesta di iscrizione compilando il modulo a questo link oppure verificare la disponibilità scrivendo a iat@comune.vicenza.it o chiamando il numero 0444 320854.

I laboratori per le famiglie

Nuovi appuntamenti con le visite e i laboratori per famiglie “Il teatro in tasca: mettiamoci all’opera!” sono in programma il 7, 15 e 21 febbraio: per bambini, dai 5 agli 11 anni, partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria (info@scatolacultura.it). Programma completo nel sito mostreinbasilica.it.

Qui il programma completo delle iniziative.

