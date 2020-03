Oltre 5.500 i contagiati in Veneto. Nel Vicentino 5 nuovi decessi e 182 i ricoverati

Salgono a 5.505 i casi di positività registrati stamani in Veneto, con un aumento di 233 rispetto al pomeriggio di ieri. Lo riferisce la Regione con il consueto bollettino dell’Azienda Zero delle ore 8. I decessi salgono a 192, 6 in più rispetto a ieri pomeriggio. Le persone in isolamento (positivi più i loro contatti) sono 15.376. I ricoverati complessivamente sono 1.533 (+36), quelli in terapia intensiva sono 281 (+13); le persone dimesse sono 327.

Quanto alla situazione nel Vicentino, domenica pomeriggio alle 16 i ricoverati erano complessivamente 182 (+20 rispetto al giorno precedente), quelli accolti in terapia intensiva 29 (+ 2 rispetto a 24 ore prima: 20 al San Bortolo, 9 all’ospedale di Bassano). Cinque i nuovi decessi: all’ospedale di Asiago sono morte due persone anziane residenti a Lusiana Conco (una donna di 93 anni ricoverata dal 14 marzo e un uomo di 85 in ospedale dal 27 febbraio); all’ospedale San Bortolo sono mancati invece un pensionato di Cittadella di 74 anni e uno di Caldogno di 83, nonché un’anziana di Sovizzo di 85.

I contagiati sono 657, ma ci sono anche notizie positive: sono saliti a 23 complessivamente i dimessi nel vicentino e un malato ricoverato in rianimazione è migliorato ed è stato quindi trasferito nel reparto di malattie infettive del San Bortolo.

I dati aggiornati della Regione Veneto