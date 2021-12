On line il nuovo portale web per i “navigatori” e utenti di Viacqua. Un click per 68 comuni vicentini

Varo ufficiale in queste ore per il nuovo portale web di Viacqua, l’azienda territoriale in compartecipazione che gestisce il ciclo idrico integrato in 68 comuni vicentini. Il design aggiornato del sito è stato presentato in anteprima ai soci aderenti la scorsa settimana, nella seduta dell’ultima assemblea sociale. Fungerà da punto di collegamento informativo tra la società e le decine di migliaia di utenti sparsi per la provincia vicentina, oltre mezzo milione ad oggi, in seguito all’accorpamento degli anni scorsi tra Acque Vicentine e Alto Vicentino Servizi.

Il portale è stato costruito su criteri improntati a fruibilità e funzionalità per i “navigatori” nelle acque di internet, che spesso attingono dati e numeri utili in questa sede virtuale in particolare per segnalazioni, tariffazione e contrattualistica. Una sezione apposita viene poi rivolta alla sfera educativa legata all’ambiente, in collegamento con le scuole del territorio.

Si tratta di un “punto nodale” per la comunicazione dell’azienda, considerato come frutto di un’analisi dei principali player del settore, sia in Italia che all’estero soprattutto in termini di navigabilità e facilità di reperimento delle principali informazioni. Senza dimenticare il necessario “tocco” riservato all’estetica. “Il sito web è sempre più il punto di atterraggio della maggior parte delle ricerche da parte degli utenti – spiega il presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman – e a loro vogliamo rivolgere un servizio della massima qualità. Icone e immagini guidano la facile individuazione delle risposte ai principali quesiti in termini di tariffe, contratti e contatori, con contatti e servizio clienti ben visibili fin dalla home page. Abbiamo poi voluto portare in maggiore evidenza le news con cui raccontiamo il lavoro che la società compie per portare acqua potabile ai vicentini, curando 2.600 chilometri di reti fognarie e 131 impianti di depurazione per un ciclo idrico integrato in linea con i migliori standard ambientali e qualitativi su scala nazionale ed europea”.

Una sezione dedicata viene poi riservata alle proposte di educazione ambientale rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, impegno in cui Viacqua crede ed investe da sempre per far conoscere il proprio operato, ma soprattutto per insegnare le buone prassi quotidiana nella gestione dell’acqua. Nella sua nuova veste, inoltre, il portale è stato ulteriormente ottimizzato per la navigazione da smartphone, vista la sempre più ampia fetta di popolazione che sceglie ogni giorno questo device per accedere ad una moltitudine di contenuti e servizi.

Infine, presentato ai socie e apprezzato anche il restyling del logo aziendale, mantenendo intatta comunque l’idea grafica originaria e adattandola al gusto moderno e alla moltitudine di supporti digitali dove ne viene richiesta l’apposizione. Per visitarlo digitare (oppure clicca sul link) www.viacqua.it