Coppa Italia: Udinese, Venezia e Genoa vanno agli ottavi

I sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021-22 si aprono con le vittorie qualificazione di Udinese, Venezia e Genoa. Alla Dacia Arena tutto facile per gli uomini di Cioffi che travolgono il Crotone 4-0 e si qualificano agli ottavi dove affronteranno la Lazio di Sarri. Ai bianconeri è bastato un tempo per chiudere la partita: il vantaggio si concretizza al 20' con la rete siglata da Pussetto. Al 28' De Maio salta più in alto di tutti su un calcio d'angolo battuto da Samardzic e sigla il 2-0. Al 41' Cuomo devia con un braccio un cross dalla destra di Soppy, con l'arbitro che indica il dischetto assegnando un calcio di rigore all'Udinese. Success trasforma dagli undici metri e sigla il 3-0 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa arriva il 4-0 al 62' con Pussetto che chiude la partita.

Il Venezia batte 3-1 la Ternana. Per la squadra di Zanetti agli ottavi ci sarà l’Atalanta di Gasperini. La partita si sblocca a inizio ripresa grazie a Heymans ma una punizione dal limite di Pettinari ristabilisce la parità al 53’. Torna in vantaggio il Venezia con Crnigoj al 66’. All’81’ Forte chiude l'incontro con la terza rete realizzata su assist di Johnsen.

In serata arriva la prima vittoria di Shevchenko sulla panchina del Genoa: dopo il ko nel derby, il Grifone si risolleva in Coppa Italia grazie al successo casalingo 1-0 nei sedicesimi di finale contro la Salernitana. E’ Ekuban di testa a spezzare l’equilibrio al 77’ e regalare ai rossoblu gli ottavi di finale contro il Milan, la squadra di Colantuono invece conferma il periodo nero e ora proverà a inseguire una miracolosa salvezza in campionato.

Il programma della Coppa Italia continua oggi: alle 15 Verona e Empoli. Alle 18 Cagliari Cittadella e alle 21 Fiorentina Benevento.