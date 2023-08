Operatore della raccolta della carta rimane incastrato con la mano nel compattatore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Martedi, mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in Corso Palladio a Vicenza per soccorrere l’autista di un piccolo compattatore della carta rimasto incastrato con la mano nel sistema di sollevamento del bidone.

L’autista era intento ad agganciare il bidone giallo di plastica, quando per cause in corso di accertamento da parte del personale dello Spisal dell’Ulss 8 Berica è rimasto incastrato con parte della mano tra il sistema di sollevamento e l’involucro.

I vigili del fuoco hanno provveduto a tagliare il bidone e con un divaricatore a fare spazio e liberare la mano dell’uomo, che nel frattempo era stato sedato per il dolore dal personale sanitario del Suem 118, che ha poi preso in cura l’uomo trasferendolo in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la polizia locale.