Paolo Rossi, domani la cerimonia di intitolazione dello spazio antistante allo Stadio

Martedì 28 settembre, ore 15, palla al centro in memoria di Paolo Rossi, il “Pablito” del Mundial 82 e capocannoniere di serie A in maglia biancorossa al quale la città di Vicenza dedica un imperituro tributo.

Stavolta “il fischio d’inizio” sarà dato al di fuori del prato verde dello Stadio Menti, nello spazio antistante all’ingresso principale di via Schio che assumerà ufficialmente da domani pomeriggio – come già anticipato nei mesi scorsi – la denominazione toponomastica di Largo Paolo Rossi 9.

Un omaggio simbolico al bomber di Lanerossi Vicenza, Perugio, Juventus, Milan e Verona ma soprattutto dei colori biancorossi e quelli azzurri della Nazionale di calcio, trasportata grazie anche ai 6 gol del calciatore toscano originario di Prato fino a vincere il titolo mondiale a Spagna ’82. Il terzo nel palmares dell’Italia, seguito poi da quello più recente nel 2006 in Germania.

Toscano sì ma vicentino d’azione, sia in gioventù per legami affettivi e poi in seguito per impegni professionali, oltre che il trampolino di lancio della maglia biancorossa a fine anni ’70, per tre stagioni. Paolo Rossi è scomparso all’ospedale di Siena lo scorso 9 dicembre 2020, a seguito di una grave malattia. E’ stato ambasciatore del Vicenza Calcio nel mondo sportivo, oltre che membro del consiglio di amministrazione. Per anni, è stato anche apprezzato commentatore televisivo, collaborando anche con il canale Sky Sport.

Domani alla cerimonia di intitolazione ufficiale sarà presente anche Federica Cappelletti, moglie dell’indimenticato – domani più che mai – bomber biancorosso, amatissimo a Vicenza e provincia ma in realtà nell’Italia intera del pallone. E non solo.