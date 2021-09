Cantieri nelle strade di Thiene: al via le asfaltature delle vie Lavarone e Val Cismon

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Al via da oggi, meteo permettendo, i lavori di asfaltatura su via Lavarone e via Val Cismon a Thiene, due strade strategiche per la viabilità extra comunale. A renderlo noto è il Comune locale, aggiungendo alcuni dettagli sui cantieri che sorgeranno per la sostituzione del manto stradale e che saranno operativi nei prossimi giorni. Il costo complessivo per le casse pubbliche supererà abbondantemente i 300 mila euro.

L’intervento su via Lavarone, l’arteria di collegamento tra Thiene e Zanè e su cui sorge il comando dei carabinieri e costeggia l’area delle piscine comunali, si protrarrà per circa una settimana ed è affidato alla ditta Girardini di Sandrigo. La spesa, di oltre 146 mila euro, comprende anche l’imminente intervento analogo sul sottopasso tra via Gombe e via del Lavoro. Nella fase dei lavori, la viabilità sarà modificata temporaneamente con istituzione di senso unico a salire da via Granezza, e deviazione del traffico a scendere su via Val Posina.

Su via Val Cismon in area del quartiere Conca i lavori inizieranno, nelle previsioni, a partire dalla seconda metà della settimana e saranno realizzati dalla ditta Sig di Dueville per una spesa di 175 mila euro. Nei 4/5 giorni necessari all’intervento circolazione disciplinata con l’istituzione di un senso unico provvisoria a scendere da via Raffaello e deviazione del traffico del senso opposto di marcia su via dei Quartieri.

Spiega Andrea Zorzan, assessore ai lavori Pubblici e alla Viabilità: “Via Lavarone e via Val Cismon, che sono due tratti fondamentali dell’anello a grande scorrimento della città, sono da tempo ammalorate. Va poi aggiunto che in due anni sono state oggetto di interventi di scavo per posa e sostituzione di sottoservizi, dal gas alla fibra. Era obbligatorio attendere l’assestamento del terreno per poter procedere a una riasfaltatura completa, senza rischiare cedimenti futuri”.

Trascorso il tempo previsto, ora si può partire. “Il tutto consapevoli del disagio sopportato dalla città, ma altrettanto certi di non poter gettare al vento soldi pubblici, affrettando le fasi di risistemazione del manto stradale. Sono felice di arrivare prima dell’inverno a sistemare una criticità sentita da tutti noi”.