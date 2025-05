Attivato il Progetto Polis: via libera in 105 sportelli delle Poste per il rilascio dei certificati

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si apre una nuova era per i servizi offerti da Poste Italiane e Comuni, punti di riferimento per una serie di documenti amministrativi e di servizi al cittadino. A partire dalla data del 2 maggio 2025, una quindicina di atti e certificati solitamente emessi in via esclusiva dagli uffici degli enti locali si potranno ottenere al banco degli uffici postali in diversi luoghi.

Questo avviene da oggi in 105 uffici della provincia di Vicenza inseriti ne Progetto Polis, che di fatto va ad inaugurare un nuovo modello digitale di servizi al cittadino sul rilascio di una pluralità di certificati anagrafici e di stato civile.

“Polis punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali, uno sportello unico per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione in 7 mila Comuni, al di sotto dei 15 mila abitanti, su tutto il territorio nazionale”. A spiegarlo è la nota di comunicato stampa che accompagna la notizia dell’avvenuta attivazione delle nuove funzioni attribuite a Poste Italiane, utile anche per snellire il lavoro del personale pubblico degli enti locali, senza gravare sul piano dei costi al cittadino. Offrendo un’alternativa sul luogo dove richiedere la documentazione necessaria.

Tra i certificati più comuni nella rosa di quelli gestiti direttamente dal Ministero dell’Interno e rilasciati dall’anagrafe sussistono quelli di nascita, di residenza, di cittadinanza, stato civile e stato di famiglia: possono essere richiesti singolarmente o in forma contestuale, raccogliendo diverse tipologie di dati in un unico certificato. Ogni documento emesso dagli operatori abilitati ha una validità di 3 mesi dal momento del rilascio e con un formato non modificabile, riportando il logo del Ministero dell’Interno, la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente” e il qr code che ne garantisce l’autenticità.

I vantaggi dichiarati? La riduzione degli agenti inquinanti nell’atmosfera vista prossimità degli uffici postali, riduzione dei tempi di attesa, maggior sicurezza stradale sempre legata agli spostamenti minori in auto, possibilità di abbinare commissioni alle Poste con il ritiro dei documenti senza fare tappa negli uffici comunali. Questo progetto presentato nel 2023 e altri collegati si inseriscono in un piano di rilancio che si propone nel lungo periodo di incrementare gli utili della società per azioni, garantendo inoltre 14.800 nuove assunzioni. “I certificati in carta libera e in bollo possono essere ritirati allo sportello. Dove disponibile è previsto il rilascio gratuito e in carta libera dei certificati anche tramite il totem dell’area self, con accesso tramite carta di identità elettronica oppure Spid”.

