Famila in modalità assalto (al tricolore): oggi la prima sfida. Per lo scudo serve un tris

Un’altra, ennesima, verniciata di arancione sulla finale scudetto della pallacanestro italiana al femminile è sul pennello magico del Famila Basket Schio, che stasera inaugura la serie di finali tricolori nella “culla” del PalaRomare, con e tra la sua gente. Allungando la striscia record difficilmente ripetibile che si aggiorna a 15 finalissime per il titolo consecutive. Dalla stagione 1995/1996, il Famila si presenta per la 22esima volta all’ultimo chilometro sognando di mettere le mani sul trofeo nazionale.

E con la Reyer Venezia, per la seconda volta di fila (e terza nelle ultime cinque edizioni) come avversaria del duello che si giocherà su un minimo di tre atti (nel 2024 bastarono alle veneziane per trionfare) fino a un massimo di cinque partite, con eventuale “bella” in casa altovicentina, in virtù del 1° posto di regular season di Giorgia Sottana e compagne.

Un tabù recente da abbattere, quello del confronto tra scledensi e veneziane con in palio lo scudetto, visto che le lagunari se lo sono aggiudicate sia nel 2021 che nel 2024 a spese della Orange, che però in questa edizione sembrano essere giunte al clou con una marcia in più rispetto alle rivali, guardando al 2025 almeno. Ovviamente, è tutta da ingranare e poi da dimostrare sui parquet. Il bilancio stagionale vede una vittoria per parte in campionato, e una per parte nelle coppe (Supercoppa alla Reyer), Coppa Italia a Schio. I due confronti recenti, quindi, sono stati incamerati dal Famila.

La formula in vigore dei playoff prevede i primi due duelli con fattore-palasport a favore della migliore classificata. Primo match stasera (ore 20.30 di venerdì 2 maggio) allora con quasi tutto esaurito in zona Campagnola, poi la replica assicurata sarà domenica alle 18. Il club reso grande dalla gestione e dagli investimenti di Marcello Cestaro va a caccia tra poco del 13° scudetto della sua storia. Nessuna delle due formazioni si presenterà al completo nel roster, ma al Famila spettano più garanzie dalla panchina. Tutta la serie scudetto sarà trasmessa sui Raisport.

