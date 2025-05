Rullo da tre tonnellate cade in strada dal camion nella rotatoria. Nessun ferito

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un rullo stradale del peso stimato in almeno tre tonnellate è caduto da un camion in strada a metà pomeriggio di venerdì, mettendo a rischio l’incolumità di altri utenti della viabilità a Trissino, nell’Ovest Vicentino.

L’incidente del tutto inconsueto riguardante la “perdita” del macchinario in carico su un mezzo di trasporto industriale è avvenuto poco dopo le 16 lungo via Stazione, all’altezza di una rotatoria.

La manovra dell’autista, evidentemente poco accorta oppure con il rullo compressore mal agganciato sul rimorchio ha provocato la caduta, danneggiando parzialmente il pesante congegno utilizzato per lavori stradali e su cantieri edilizi. Sul posto sono stati chiamati in causa in breve tempo i vigili del fuoco, partiti dal distaccamento di Arzignano alla volta dello scenario del problema. Fortunatamente nessuna vettura è stata travolta o urtata dal rullo meccanico, che si è bloccato in verticale sul guard-rail.

