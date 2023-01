GdF, controlli extra nelle festività: il bilancio tra sequestri di decorazioni e droga e clandestinità

Poche vacanze e, anzi, lavoro extra per i gruppi di Guardi di Finanza di Vicenza e provincia, che hanno portato a termine l’ordine di rafforzare i controlli a 360° in occasione delle due settimane di festività legate alla ricorrenza del Natale e del nuovo anno. Posti di blocco sulle vie stradali, ispezioni in negozi e altre attività portate in campo anche con l’ausilio dei cani addestrati delle unità cinofile hanno permesso di portare al sequestro – e conseguenti denunce o segnalazioni per i possessori – di droghe leggere, di migliaia di articoli decorativi natalizi e altri illeciti.

Il bilancio diffuso questa mattina dal comando provinciale del servizio legato al numero di emergenza 117 racconta 150 gli equipaggi operativi delle Fiamme Gialle messi in campo (sia in uniforme che in servizi in borghese). Il report parla inoltre di 900 veicoli fermati in strada nel Vicentino e di 1.350 persone “controllate”, oltre a centinaia di interventi di polizia economico-finanziaria.

PRODOTTI CONTRAFFATI O IRREGOLARI. Tra i settori operativi si segnalano controlli presso attività commerciali della provincia berica per l’accertamento di violazioni in materia di commercio di prodotti contraffatti o non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale. In tal senso sono stati sequestrati, ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/81, 25.000 fra decorazioni natalizie e prodotti per la casa sprovvisti delle informazioni per la messa in vendita (componenti, eventuali allergeni, produttore, importatore, e origine, precauzioni d’uso per i più piccoli) in lingua italiana.

SOSTANZE STUPEFACENTI. Nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti, sono stati eseguiti molteplici interventi che hanno portato al sequestro diversi quantitativi di droga, grazie anche all’infallibile fiuto delle unità cinofile Zack e Rey in forza al Gruppo di Vicenza, che da sempre forniscono un prezioso ausilio alle ordinarie attività d’istituto. In particolare, nel capoluogo berico, trovati e presi in consegna 100 grammi di stupefacenti fra marijuana e hashish, con denuncia di due spacciatori e segnalazione di un terzo alla Prefettura di Vicenza per assunzione ad uso personale. A Castelgomberto, i militari della Compagnia di Arzignano, nel parcheggio di una strada statale a lunga percorrenza, insospettiti da un insolito via vai, hanno individuato e sequestrato alcuni involucri di cellophane rinvenuti nascosti sul ciglio dell’area, contenenti circa 75 grammi di marijuana.

CLANDESTINITA’. Sempre grazie al costante e capillare controllo economico del territorio, sono stati individuati, nei comuni di Pojana Maggiore e Schio, due soggetti stranieri risultati sprovvisti di permesso di soggiorno in corso di validità e di altro documento valevole ai fini dell’identificazione: il primo è stato fermato durante un controllo su strada mentre vagava a piedi, mentre il secondo all’interno di un furgone unitamente ad altri 5 stranieri di origine indiana. Entrambi i soggetti, ottenute le relative autorizzazioni dei pm di turno, sono stati identificati e fotosegnalati, oltre ad essere stati segnalati per immigrazione clandestina.