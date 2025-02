Paura al Villaggio del Sole per l’incendio di una casetta a schiera: donna in salvo, locali inagibili

Attimi di paura all’ora di pranzo di oggi, 10 febbraio, in zona Villaggio del Sole a Vicenza, per l’incendio in un’abitazione. Alle 12,20 i vigili del fuoco sono infatti stati chiamati ad intervenire in via Bruno Buozzi per l’incendio di una casetta a schiera disposta su due livelli: nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate dalla centrale con un’autopompa e un’autobotte, hanno spento le fiamme evitando la propagazione alle altre abitazioni affiancate. Gravi i danni provocati dell’incendio che ha interessato la quasi totalità dell’alloggio, adesso non più agibile.

Sul posto a scopo cautelativo è intervenuta anche un’ambulanza del Suem 118 per l’eventuale soccorso a una donna che nelle prime fasi dell’incendio aveva respirato del fumo. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni di soccorso e bonifica sono terminate alle 14,30.