Paura in viale Milano: monopattino va a fuoco e rischia di incendiare un appartamento

È scattato attorno alle 8:30 di questo martedì mattina, 20 gennaio, l’allarme per un incendio all’interno di un appartamento al quarto piano di un condominio in viale Milano a Vicenza.

Le procedure di soccorso dei vigili del fuoco sono state immediate: hanno raggiunto prontamente il luogo del rogo con tre automezzi, tra cui un’autoscala, direttamente dalla sede centrale di Vicenza.

I soccorritori, una volta entrati nel locale dall’interno e dall’esterno, hanno individuato la fonte d’incendio, sviluppatosi da un monopattino elettrico, ed hanno provveduto allo spegnimento dello stesso. Successivamente il dispositivo elettrico è stato portato in zona sicura, all’esterno dello stabile, attraverso l’ausilio dell’autoscala. Le cause dell’innesco sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Nonostante il pericolo, fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale per i rilievi del caso.

