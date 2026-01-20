Ciclista muore arrotato da un autoarticolato in via Fiume

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ancora un ciclista vittima della strada. Un 62enne vicentino, infatti, è morto questa mattina in via Fiume a Vicenza, dopo essere stato travolto da un autoarticolato in transito. La tragedia si è consumata oggi, martedì 20 gennaio, nei pressi della rotatoria che conduce a Saviabona.

L’incidente mortale è avvenuto poco prima delle otto. Il mezzo pesante era in fase di manovra quanto ha investito la bici, lasciando l’uomo esanime a terra, mentre il suo mezzo è rimasto incastrato sotto la cabina del tir. Inutili i soccorsi. Nonostante i tentativi di soccorso e rianimazione da parte dei sanitari del Suem 118, accorsi velocemente sul posto, per il ciclista 62enne non c’è stato nulla da fare e si è reso necessario dichiararne la morte sul posto. Sul luogo dell’incidente presenti, per i rilievi e la gestione del traffico, gli agenti della polizia locale.

Notizia in aggiornamento