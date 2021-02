Pronto un team di 16 volontari per il distaccamento di Protezione Civile sotto il Pasubio

Alza l’asticella dei servizi offerti alla popolazione e anche un pizzico l’altitudine la Protezione Civile dell’Alto Vicentino, che firma un patto di collaborazione triennale con il comune di Valli del Pasubio e apre così una sede tra le meraviglie della montagna di cui il massiccio Pasubio ne è l’emblema.

Convenzione tra le parti firmata martedì scorso e quindi via libera all’ufficializzazione di un patto che di fatto fa sorgere un gruppo composto da 16 volontari pronti a seguire un corso di formazione ad hoc, per poi entrare a tutti gli effetti nelle squadre di intervento e di sostegno della Protezione Civile di Vicenza e provincia. La sede del terzo distaccamento concordato – le altre due già presenti si trovano a Monte di Malo e Posina – è ospitata in un locale all’interno del Municipio, nel centro del paese montano.

Una rete di volontariato sociale e d’emergenza che si allarga, quindi, coprendo un ulteriore segmento dell’Altovicentino in questo caso anche strategico, vista l’alta affluenza di visitatori che scelgono l’area delle Piccole Dolomiti per godersi paesaggi naturali e percorsi della Grande Guerra, di recente celebrati con il Centenario. La presenza di un gruppo dislocato a Valli del Pasubio permetterà una tempestività immediata in caso di emergenza, come avvenuto ad esempio tra fine autunno e inizio inverno a causa degli smottamenti derivati dalle eccezionali ondate di maltempo.

Dopo un lungo lavoro dietro le quinte, dunque, portato avanti in particolare dai consiglieri comunali Pozzera e Munafò, il 16 febbraio 2021 è stata stipulata la convenzione formale tra il comune di Valli del Pasubio e la Protezione Civile “Pasubio Alto Vicentino ODV”. A tutti gli effetti già dal 2021 garantirà sino al 2024 la presenza di un gruppo di volontari residenti nel comune. “Gli eventi meteorologici abbattutesi negli ultimi mesi hanno nuovamente messo in luce la fragilità del territorio montano – spiega una nota del Comune – e la necessità di risorse umane addestrate e dotate di idonei mezzi per intervenire fornendo i primi soccorsi ed in generale per la gestione delle emergenze”.

“Grazie al nuovo distaccamento – ha detto il presidente della Odv Di Benedetto – la Protezione Civile sarà ancora più vicina alla popolazione con personale addestrato e che conosce direttamente il territorio.” A dare il benvenuto e plaudere all’iniziativa ora concretizzata il sindaco Carlo Bettanin, a nome della cittadinanza e dell’amministrazione comunale. “Si tratta di un progetto al quale tenevamo molto – ha ribadito Bettanin – in un contesto di sempre maggior fragilità idrogeologica del territorio, andiamo a formare e attrezzare delle persone che decidono di mettere a disposizione il loro tempo per la comunità. Buon lavoro a tutti questi ragazzi, in grandissima parte giovani e pieni di voglia di fare”.