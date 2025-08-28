Personale del Suem aggredito a parole e minacciato dall’amico di un utente

Ancora un increscioso episodio ha visto protagonisti utenti nei confronti del personale sanitario dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Questa volta, secondo quanto racconta una nota stampa dell’Ulss 8 Berica, ad essere stato preso di mira è il personale del Suem 118, il servizio di urgenza ed emergenza a cui fa capo tutto il sistema di soccorso provinciale.

Nel dettaglio, nella tarda mattinata di oggi il personale del servizio Suem 118 di Vicenza è stato oggetto di insulti e minacce da parte di una persona che alcuni giorni fa aveva accompagnato un amico al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo, dal quale era stato dimesso con adeguata terapia, in quanto non c’erano i presupposti per un ricovero.

“Oggi, anziché seguire la terapia consigliata – spiega il comunicato – l’utente ha attivato il servizio 118 chiedendo e ottenendo il trasporto tramite ambulanza in pronto soccorso”. Mentre i sanitari erano impegnati ad assistere il paziente, però, l’accompagnatore si è personalmente presentato nella sede del 118 “aggredendo verbalmente il personale presente”. Sul posto sono giunte quindi le forze dell’ordine.

Che la situazione dei pronto soccorsi sia difficile per i pazienti e ancor più per il personale, è cosa nota, ma in questo caso dagli atti acquisiti dal direttore del Suem 118 risulta che, oltre a prestare le dovute e adeguate cure, “l’uscita dell’ambulanza è risultata inappropriata, non trattandosi di una situazione di emergenza e urgenza come correttamente recepito dall’operatore 118 nell’intervista effettuata telefonicamente”. Insomma, l’ambulanza a domicilio non sarebbe stata dovuta.

“Ancora una volta – commenta Patrizia Simionato, direttore generale dell’Ulss 8 Berica – siamo di fronte ad atteggiamenti aggressivi, che vanno condannati nei confronti del personale sanitario impegnato quotidianamente a prestare le migliori cure”.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.