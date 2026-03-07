Piazza dei Signori in rosa: 600 donne unite per la maratoneta Anna Zilio. Video

Sono 600 le donne che hanno camminato e corso a Vicenza questa mattina per ricordare la maratoneta Anna Zilio in concomitanza con il giorno della Festa delle Donne che cade domani, 8 marzo.

Un evento che aveva fatto sold out già da tempo e che l’organizzatore Riccardo Solfo descrive con soddisfazione: “Con Vicenza in rosa abbiamo inaugurato la settimana del Vicenza running festival e svolto la seconda edizione. 500 donne sono partite alle 10 questa mattina tra la passeggiata e la gara che si snoda lungo 16 chilometri. In coda sono partite altre 100 donne, per un city tour di 4,5 chilometri nel cuore di Vicenza. In totale 600 donne sono partite da piazza dei Signori, il salotto della città. Una manifestazione positiva, in ricordo della maratoneta Anna Zilio, che il 15 marzo avrebbe festeggiato il compleanno”.

A vincere la competizione Veronica Maran, Annarita Scalzotto e Barbara Regaiolli, che hanno dato il meglio in questa manifestazione unendo professionalità ed empatia nel ricordare la giovane collega Anna Zilio.

Al via alla manifestazione erano presenti la mamma e la sorella, presenti alla camminata affiancata alla manifestazione agonistica.

