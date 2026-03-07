Escursionista scivola per 5 metri fuori sentiero, recuperato con il verricello

Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa in azione alle 11.30, in allerta per un escursionista scivolato fuori sentiero in Valduga, sopra San Nazario, mentre con un’altra persona stava percorrendo il sentiero numero 938. Una squadra si è preparata per eventuale supporto all’elicottero di Treviso emergenza che, ricevute le coordinate del punto dell’incidente, si è avvicinato, individuando il compagno dell’infortunato che si sbracciava per mostrarsi.

Il ferito, di cui al momento non sono note le generalità, nella caduta di 4-5 metri era ruzzolato sotto i cavi dell’alta tensione, quindi l’eliambulanza ha dovuto sbarcare più distante, in tre rotazioni, tecnico di elisoccorso, medico e infermiere, calati con un verricello di 50 metri. Arrivati dell’escursionista, che lamentava dolori al torace, gli sono state prestate le prime cure. Dopo essere stato caricato in barella, l’uomo è stato poi spostato in un punto agevole per il recupero. Issato a bordo, è stato trasportato all’ospedale di Bassano del Grappa.

