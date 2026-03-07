Hockeypista, show Coppa Italia ancora al PalaDante. Trissino (A1) e Thiene (A2) puntano al bis

Week end di hockey su pista tricolore a Trissino, che ospita ancora una volta al PalaDante le fasi finali di Coppa Italia di serie A1, serie A1 e categoria unica femminile. Scorpacciata di team vicentini – in tutto ben 5 – che si presentano oggi a centro pista con il sogno di appoggiare altri trofei nelle bacheche dei rispettivi club, con in particolare i padroni di casa dell’Hockey Trissino a mirare al bis, così come l’Hockey Thiene nella serie cadetta. Troppa grazie forse pensare di ripetere l’accoppiata magica del 2025? Alla pista le sentenze.

Per la Coppa Italia più ambita, il 75% delle chance di portarla a casa è vicentino, visto che il solo Viareggio di è qualificato insieme alle big venete Ubroker Bassano, Hockey Valdagno e proprio i padroni di casa trissinesi al PalaDante. Da ricordare che proprio Ubroker e il Trissino campione in carica guidano la classifica della massima serie nazionale e che tutti i match sono visibili in diretta streaming sul canale Youtube della Lega Hockey.

Semifinali (oggi) e finale domenica per il quartetto di multinazionali italiane dell’hockey su rotelle, con i giallorossi di Bassano a contendere il pass per l’ultimo atto al Cgc Viareggio, con inizio alle 15. Poi si passa alle 21, nel match clou che coincide con il derby di vicinato nella vallata dell’Agno, con Hockey Trissino a sfidare un Why Sport Valdagno capace di demolire il Lodi, una delle favorite, eliminandolo dalla Final Four. Per i vincitori finalissima domenica alle 18, con dunque almeno una vicentina sicura di scendere in pista domani.

In serie A2 sarà il Matera a contendere al quintetto di Retis la Coppa Italia di A2, vinta un anno fa a sorpresa dai thienesi, che ci hanno fatto il palato insomma a questo trofeo, che combacia con la stagione di vertice che si sta vivendo in A2 al PalaCeccato. Un anno fa a cadere fu il Camaiore, ora è il Roller Matera nel mirino, squadra al terzo posto in un altro girone (si gioca oggi alle 18 direttamente la finalissima). E franchigia che punta forte poi sul titolo al femminile, con il Valdagno in rosa a provare a contenderlo al Matera stesso in versione rosa, team favorito alla vigilia.

Da aggiungere un’altra vicentina da tifare, nel programma completo. In serie B la seconda squadra del Montecchio Precalcino sfida alle 11 di domenica mattina al Pumas Viareggio.

