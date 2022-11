Polizia locale: proclamato lo sciopero, agenti incrociano le braccia per 24 ore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ancora acque agitate al comando di polizia locale di Vicenza, dopo le dichiarazioni del sindaco Francesco Rucco, intenzionato a proseguire per la strada del turno notturno prolungato, è arrivata la secca risposta delle organizzazioni sindacali e Rsu che si oppongono alla richiesta di concludere l’orario lavorativo degli agenti alle 3 di notte, anziché all’una, nei giorni di venerdì e sabato.

Per questo motivo è stato indetto uno sciopero che vedrà gli operatori della polizia locale dell’intero comune, incrociare le braccia per 24 ore. La sospensione del servizio è prevista per il prossimo 18 novembre a partire dalla 21:10 e rimarrà in vigore fino alle 21:09 del giorno successivo, 19 novembre. Durante questo periodo dovranno comunque essere rispettati i dettami normativi e contrattuali per quanto concerne i contingenti minimi per i servizi essenziali.

“Prendiamo atto -commenta il sindaco di Vicenza Francesco Rucco– della proclamazione dello sciopero indetto dopo l’istituzione del turno notturno prolungato di due ore, dall’una alle tre di notte del venerdì e del sabato. La nostra intenzione è di proseguire su questo percorso con la disponibilità, nei prossimi mesi, di fare un bilancio iniziale e di analizzare l’andamento del servizio con l’obiettivo di individuare eventuali correzioni e tarature nell’organizzazione. Siamo consepevoli che stiamo chiedendo uno sforzo in più agli agenti ma, allo stesso tempo, che si tratta di una precisa richiesta da parte dei cittadini per un servizio già in atto da tempo anche in comandi di polizia locale ben più piccoli del nostro”.

“Stiamo cercando di venire incontro alle varie esigenze che ci vengono evidenziate dai sindacati e per questo motivo ho chiesto alla dirigente del settore risorse umane di avviare un nuovo concorso per altre assunzioni e di utilizzare graduatorie di altri Comuni con l’obiettivo di coprire gli eventuali nuovi congedi e di abbassare l’età media degli agenti.

Ribadisco -conclude Rucco- che l’importanza di avere pattuglie della nostra polizia presenti fino alle tre di notte riguarda soprattutto la copertura degli incidenti stradali che va a sgravare le altre forze dell’ordine da questo compito”.