L.R. Vicenza: presentato il nuovo tecnico Francesco Modesto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato presentato pochi minuti fa alla stampa il nuovo tecnico del L.R. Vicenza, presenti anche l’Amministratore Delegato Rinaldo Sagramola e dal Direttore Sportivo Federico Balzaretti. Il neo allenatore arriva dopo la retrocessione maturata lo scorso anno con il Crotone, sceso dalla B alla C. Francesco Modesto ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2023 più opzione, nel suo staff sono presenti solo due collaboratori. In precedenza ha allenato anche Rende, Cesena, Pro Vercelli e Crotone appunto, con cui era ancora sotto contratto, il via libera dunque è giunto dopo la recessione con i calabresi.

Da giocatore, Francesco Modesto (in foto), ha disputato una buona carriera tra serie A, B e C, iniziando con il Cosenza in serie B nella stagione 1999-2000 dove però non trova spazio, ceduto alla Vibonese in serie D prima di fare ritorno l’anno dopo al Cosenza dove disputerà 30 partite in serie cadetta e diventando punto fermo del suo tecnico Luigi De Rosa. Nel 2002 passa al Palermo dove rimarrà per una stagione e mezza, collezionando 13 presenze in campionato e 6 in Coppa Italia. Ha giocato anche con l’Ascoli, 60 presenze e 3 gol, nella Reggina allenata da Walter Mazzarri per 3 stagioni, 104 presenze e 3 gol; poi Genoa (25), Bologna (13), Parma (40 e 4 gol), Pescara (19), Padova (9), Crotone (24 e 1 gol) e Rende (14 e 2 gol) dove ha appeso gli scarpini al chiodo.

Durante la presentazione odierna il nuovo allenatore ha parlato del modulo tattico che intende adottare, confermando di puntare sul 3-4-3, ha un’idea di gioco offensiva ma con grande riguardo per la copertura degli spazi e il recupero veloce della palla. Dice di ispirarsi ad alcuni dei tecnici cha ha avuto da giocatore e in particolare a Walter Mazzarri, Gian Piero Gasperini e Ivan Juric. La telefonata -dice Modesto- è arrivata domenica sera attorno alle 21:30, alla richiesta di disponibilità a venire a Vicenza ha risposto positivamente senza pensarci troppo pur consapevole di doversi liberare dal precedente vincolo contrattuale.