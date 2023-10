Pompieri al Teatro Olimpico, scatta l’allarme anticendio per il fumo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una manciata di minuti di apprensione, visto l’incalcolabile valore del Teatro Olimpico di Vicenza, hanno interessato l’area intorno a uno dei simboli della storia e della cultura della città berica, stamattina alle 7.15, in seguito a un allarme anticendio scattato all’interno della struttura.

Più precisamente, dal vano tecnico e delle caldaie che si affaccia su largo Goethe, dove era entrato e si era diffuso del fumo che, come si è evidenziato, proveniva invece dall’esterno. Dal primo report dei vigili del fuoco del comando vicentino, giunti al Teatro con due squadre in regime di emergenza, pare che il problema sia scaturito da un fuoco acceso intorno al perimetro da una persona senza dimora, per scaldarsi durante la notte.

All’arrivo dei pompieri dalla sede centrale di Vicenza le fiamme all’esterno del locale tecnico erano già state spente da un cittadino che passava nella via, dando l’allarme al 115 nel contempo. Molti i curiosi che si sono avvicinati al luogo di intervento, mentre la notizia di un “famigerato” incendio al teatro Olimpico girava di telefono in telefono in città, subito ridimensionata dai vigili del fuoco, che hanno confermato l’assenza di danni e di pericoli per la struttura. Gli operatori hanno provveduto all’aereazione del locale caldaia dove all’interno persisteva un po’ di fumo, provvedendo inoltre all’ispezione e controllo dell’intero teatro.

Sul posto si sono ritrovati la polizia locale del Comune, i Carabinieri e la Polizia di Stato per individuare l’autore dell’atto quantomeno incauto, che ha provocato delle bruciature ad una porta in legno che dà accesso al locale di servizio. Le operazioni di messa in sicurezza del vano tecnico e il sopralluogo nel teatro, che non hanno subito danno, sono terminate alle 8.45 con il rientro in sede delle squadre.