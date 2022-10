Preso in flagranza un ladro intento a forzare un’automobile. Notte in cella e denuncia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono stati i militari dell’Arma della sezione Radiomobile di Vicenza a cogliere praticamente con il cacciavite in mano, stanotte, un 54enne di nazionalità straniera subito dopo aver scassinato un’automobile lasciata in sosta in via Alfieri. Dopo aver notato il fare sospetto dell’uomo, alle 2.15 di stanotte, i membri della pattuglia in servizio notturno sono subito intervenuti per bloccarlo proprio mentre stava frugando nel vano portaoggetti.

Il ladro si era praticamente messo in trappola da solo, sgattaiolando all’interno del veicolo parcheggiato a lato della via attraverso un finestrino di cui aveva frantumato un attimo prima il vetro. Non avrebbe fatto in tempo a sottrarre nulla dall’abitacolo, sorpreso dagli operatori di sicurezza pubblica “con le mani nel sacco”.

Una volta portato alla vicina caserma della stazione carabinieri di Vicenza, l’uomo di 54 anni arrestato in flagranza di reato con accusa di furto aggravato è stato identificato in Slah Hassen, un cittadino africano nato e cresciuto in Tunisia e da tempo domiciliato in città. Si tratta di un soggetto già conosciuto dalle forze dell’ordine per vari precedenti di giustizia, che non avrebbe opposto resistenza alle manette e al successivo “tour guidato” presso il comando provinciale, prima di venire portato in cella dove ha trascorso la notte.

Il malvivente, infatti, ha avuto modo di trascorrere le residue ore della notte dopo l’arresto in una camera di sicurezza della tenenza dell’Arma di Montecchio Maggiore, in attesa dell’udienza di convalida in programma in queste ore di venerdì. Il nominativo per esteso è stato reso noto in virtù dell’arresto in flagranza di reato, e va aggiunto che il proprietario della vettura potrà rivalersi su di lui attraverso una nuova denuncia per vedersi risarcire i danni patiti per la rottura del finestrino anteriore destro.