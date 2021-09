Principio d’incendio in un condominio di zona San Bortolo. Spento dai pompieri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Allarme incendio ieri pomeriggio intorno alle 16.30 in zona San Bortolo a Vicenza, rientrato nell’arco di qualche decina di minuti dopo il pronto intervento dei vigili del fuoco della sede provinciale.

Un probabile guasto dal vano dei contatori elettrici sarebbe stato all’origine del problema, sollevando nei locali sotterranei un vasto fumo salito poi fino agli appartamenti soprastanti.

I danni da fumo, comunque, grazie soprattutto all’intervento rapido dei pompieri vicentini, si sono limitati al piano interrato, e in particolare alle rimesse per le auto e garage attigui al locale dedicato all’impianto elettrico che serve il condominio sito in via Ippolito Pindemonte, laterale del popoloso quartiere di via Parini. In tanti tra i residenti, infatti, ieri sono scesi in strada per osservare le operazioni dei vigili del fuoco.

La struttura portante dello stabile non ha riportato alcuna criticità, dopo il sopralluogo di verifica portato dalla stessa squadra di intervento del 115. Tre mezzi in dotazione al corpo berico e sette in tutto gli operatori impiegati nell’intervento di giovedì nel tardo pomeriggio, concluso con lo spegnimento immediato del principio di incendio e l’arieggiamento dei locali.

A seguire una seconda verifica tecnica per verificare il funzionamento e le riparazioni necessarie per ripristinare il corretto funzionamento dell’apparato elettrico, messo ko da un probabile corto circuito.