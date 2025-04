Camper in fiamme in viale Cricoli. Era fermo in sosta da anni senza manutenzione

Rimane solo un ammasso di ferraglia con la cabina di guida appena riconoscibile rispetto al caravan originario, distrutto da un incendio nella prima serata di ieri a Vicenza città, dopo l’intervento dei pompieri del capoluogo berico. Il tutto coperto dalla schiuma utilizzata per soffocare il rogo e renderlo inoffensivo.

Il camper andato completamente distrutto, secondo quanto riporta il report del comando provinciale del 115, risultava in sosta da parecchi anni nel medesimo luogo, di fatto in stato di abbandono e cattiva manutenzione.

Ad aggravare il pericolo intorno alle 19.45 di mercoledì sera, è stata la presenza riscontrata di 6 bombole Gpl custodite all’interno del veicolo. Non risultano persone ferite nel corso dell’emergenza, con i “curiosi” tenuti a debita distanza e gli operatori impegnati nelle fasi di spegnimento ad operare in massima sicurezza.

La segnalazione del problema sorto improvvisamente ieri è provenuta da più automobilisti in transito nella zona, incuriositi dal fumo che proveniva da un’area privata adiacente alla strada. Danneggiato un maxicartellone pubblicitario, col telone bruciato dalle fiamme che si alzate dalla zona comfort del caravan. Le cause dell’evento imprevisto risultano in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco di Vicenza in supporto dei Carabinieri, tutti rimasti sullo scenario dell’incendio per circa un’ora e mezza.

