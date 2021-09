Auto sbatte su un platano lungo la provinciale. In ospedale il 20enne al volante

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente stradale stamattina intorno alle 7 a Montecchio Maggiore, con un mezzo dei vigili del fuoco, ambulanza del Suem e una pattuglia di polizia locale a convergere in via Canova Superiore lungo la sp246. Il problema si è verificato nel tratta tra San Vitale e Ghisa, in direzione nord.

Secondo i primi rilievi un’automobile Renault condotta da un giovane della zona diretto sul posto di lavoro sarebbe finita contro un platano dopo la perdita di controllo del conducente. Il ragazzo al volante, descritto come un ventenne, è rimasto ferito.

L’intervento dei soccorsi si è poi risolto con il recupero dell’infortunato e il trasporto in codice giallo di media gravità all’ospedale Cazzavillan di Arzignano. Lì dove sono in corso accertamenti diagnostici per verificare l’entità delle contusioni riportate nel violento urto contro una della piante che costeggiano la carreggiata stradale.

I pompieri giunti dal distaccamento periferico di Arzignano si sono occupati in prima battuta di mettere in sicurezza l’auto, mentre il traffico “di punta” del mattino è stato regolato con il supporto degli agenti del consorzio locale “dei Castelli”, facendo procedere i veicoli su una sola carreggiata in alternanza. All’origine dell’incidente una sbandata improvvisa nel tratto rettilineo della provinciale, a quanto sembra senza il coinvolgimento di terzi, forze per una distrazione al volante o un colpo di sonno.

