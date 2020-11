Ciclista amatore perde l’equilibrio e viene arrotato da un’auto. Morto sul colpo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sangue sulle strade del Basso Vicentino stamattina poco dopo le 10, quando da un gruppo di cicloamatori in uscita un componente si è improvvisamente staccato, cadendo sull’asfalto mentre dal senso di marcia opposto proveniva un’auto. Il violento impatto tra il veicolo e l’uomo in sella a una bicicletta da corsa non ha lasciato speranze allo sfortunato pensionato, morto poco istanti dopo sull’asfalto.

L’incidente sarebbe avvenuto proprio sul confine tra i comuni di Sossano e Villaga, lungo la provinciale in via Monticelli, mentre il gruppo di amici stava pedalando in direzione di Barbarano Vicentino. La vittima è un 70enne che risiedeva in provincia di Padova, mentre non si registrano feriti tra i compagni di uscita in bicicletta, funestata da un terribile lutto.

La notizia della morte del pensionato padovano – Luciano Rinaldo il suo nome – è stata confermata in tarda mattinata dalla centrale operativa del Suem di Vicenza, che si era subito attivata inviando sul posto sia un’ambulanza via terra che un’eliambulanza via cielo, dopo la segnalazione giunta del gravissimo incidente stradale. L’elicottero, dopo essere giunto a Villaga pronto a intervenire caricando il ferito, ha fatto subito mesto ritorno alla base.

I primi soccorritori giunti sul posto, infatti, si sono resi conto subito che le condizioni dell’uomo non erano solo critiche: probabilmente al loro arrivo era già spirato, straziato dall’impatto con l’auto – una vettura Opel Corsa condotta da una persona della zona – che non ha potuto evitarlo. A causare l’improvvisa caduta potrebbe essere stato un urto accidentale tra bici o tra pedali, dinamica purtroppo già nota e che, anche nel passato, ha causato altri incidenti mortali nel Vicentino in circostanze analoghe.

Toccherà ai carabinieri della stazione locale più vicina di Barbarano raccogliere le testimonianze degli amici, dell’automobilista investitore suo malgrado e di eventuali altri presenti stamattina sul luogo della disgrazia.