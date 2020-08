Rientri da vacanze in Croazia, Grecia, Malta e Spagna: le istruzioni delle Ulss vicentine

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In linea con le disposizioni nazionali e regionali, le Ulss 8 Berica e 7 Pedemontana ha definito la procedura da seguire per i cittadini che rientrano da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Le procedure son diverse a seconda che si sia eseguito oppure no un tampone risultato negativo nelle 72 ore precedenti il rientro. Ecco le istruzioni nel dettaglio.

ULSS 8 BERICA. Chi ha fatto un tampone risultato negativo nelle 72 ore antecedenti al rientro in Italia, deve semplicemente mandare una mail a rientro.estero@aulss8.veneto.it allegando un documento di identità, indicando un numero di telefono e dichiarando, sotto la propria responsabilità, di aver eseguito il tampone risultato negativo (allegando possibilmente il referto). Possono circolare liberamente e non riceveranno alcuna ulteriore comunicazione.

Chi invece non hanno fatto un tampone nelle 72 ore antecedenti al rientro, deve fissare un appuntamento per l’esecuzione del tampone contattando il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, telefonando al numero verde 800-277067 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, o mandando una mail a sisp.vicenza@aulss8.veneto.it. In attesa del tampone e del relativo esito le persone devono rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione e compilare il modulo online disponibile sul sito dell’Ulss 8 Berica (nella pagina “Isolamento fiduciario per chi rientra dall’estero” nella sezione “Dipartimento di Prevenzione”).

ULSS 7 PEDEMONTANA. I cittadini di rientro da Croazia, Grecia, Malta e Spagna residenti nel territorio dell’ulss 7 Pedemontana devono comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione, inviando una mail a rientro.estero.sorveglianza@aulss7.veneto.it oppure chiamando il numero verde aziendale 800 938800 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14).

Il personale del SISP fisserà l’appuntamento per il tampone. In attesa dell’esito, sono tenuti a rispettare l’isolamento fiduciario a domicilio. Si suggerisce di contattare il SISP per fissare il tampone già prima del rientro effettivo, così da ridurre al minimo la durata dell’isolamento fiduciario.

Chi invece rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna dopo avere già eseguito un tampone con esito negativo nelle 72 ore antecedenti al ritorno in Italia, può circolare liberamente e non deve sottoporsi ad un nuovo tampone, ma deve comunque comunicare tempestivamente il proprio rientro al SISP, utilizzando i medesimi recapiti.

In caso di contatto via mail, le informazioni che è necessario fornire sono nome e cognome, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo completo di residenza, medico curante, data di rientro in Italia e Paese estero di provenienza, eventuale presenza di sintomi o contatto con persona positiva.