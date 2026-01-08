Rischio ghiaccio, spargisale in azione nei punti più critici del capoluogo

A Vicenza tocca all’assessore alla protezione civile, Matteo Tosetto fare la raccomandazione di rito: “Massima attenzione in particolare ai cittadini più anziani per scongiurare pericolose cadute”. Il richio è quello legato al ghiaccio. Per questo a fronte dell’ondata di freddo intenso che ha colpito Vicenza, fin dai giorni scorsi è scattato il piano per contrastare il rischio ghiaccio nei tratti più critici della rete stradale.

In particolare, tra le 22 e l’una della notte i mezzi di Amcps, che gestisce per conto del Comune il Piano Neve nel quale rientra anche questa attività, hanno provveduto a cospargere di sale cavalcavia, salite – come ad esempio quella di Monte Berico e di Santa Libera – e sottopassi, tra cui quello dello Stadio, oltre che le principali rotatorie.

Su specifica segnalazione di una cittadina trasmessa dall’Ufficio relazioni con il pubblico, inoltre, questa mattina una squadra è intervenuta in viale Margherita, procedendo alla salatura della passerella ciclopedonale in ferro sul fiume Retrone. Le scuole cittadine sono invece autonome rispetto all’eventuale necessità di spargere sale in corrispondenza degli ingressi degli istituti, perché dotate da inizio stagione dei quantitativi richiesti.

“Pur avendo messo in campo tutte le attività previste in queste circostanze – dichiara Tosetto – considerato che il rischio gelate sarà presente anche nei prossimi giorni, raccomandiamo la massima attenzione ad automobilisti, ciclisti e pedoni, e in particolare alle persone più anziane, per scongiurare scivolate o cadute che potrebbero risultare anche molto pericolose”.

Da novembre ad oggi Amcps è intervenuta sei volte per conto del Comune di Vicenza con salature dei punti critici della rete stradale cittadina, spargendo circa 50 quintali di sale alla volta per complessivi 300 quintali tramite due mezzi spargisale. L’intervento con il sale è effettuato dall’azienda in base alle previsioni atmosferiche e con la consulenza di uno specialista. Lo spargimento del sale è infatti un servizio che ha dei benefici, ma anche delle controindicazioni, oltre che dei costi per la collettività. Se da un lato, infatti, il sale ha la fondamentale funzione di prevenire la formazione del ghiaccio sulle strade, e quindi ridurre il pericolo che questo rappresenta, dall’altro può causare danni di tipo ambientale e problematiche all’asfalto.

