Rissa al park Cattaneo, polizia costretta ad usare il taser per un esagitato rimasto ferito

Verso le 3 della notte di lunedì 26 agosto gli equipaggi delle “volanti” della Questura sono intervenuti a Vicenza, in corso Santi Felice e Fortunato, su richiesta del Suem 118 che aveva segnalato la presenza in strada di un uomo, particolarmente agitato, con segni di ferita alla gamba da arma da taglio, non collaborativo alle cure dei sanitari.

All’arrivo dei poliziotti, l’uomo ha accentuato ulteriormente il suo stato di aggressività e si è scagliato con violenza contro un altro uomo, poco distante, che casualmente stata passando in zona, accusandolo di essere stato lui a chiamare i poliziotti.

Gli agenti hanno cercato ripetutamente di separare i due uomini in lite, senza però riuscirvi, a causa della forte resistenza frapposta proprio dall’uomo ferito, che ha tentato anche di scagliarsi contro i poliziotti, tanto che questi son stati costretti ad usare il taser in dotazione per contenerlo. Sono così riusciti a immobilizzarlo, consentendo ai sanitari di prestargli le prime cure. Dopo l’identificazione, l’uomo è stato medicato e portato in Pronto Soccorso, in condizioni comunque non gravi.

E’ stato poi identificato e denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di violenza/resistenza a pubblico ufficiale. Dai primi riscontri si è accertato che il ferimento è accaduto presso il Park Cattaneo di Vicenza. L’uomo ferito si è poi spostato autonomamente in corso Santi Felice e Fortunato, dove è stato soccorso dai sanitari. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi.