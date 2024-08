Si taglia la gamba con la motozappa nell’orto: gravissimo un pensionato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Drammatico infortunio nei boschi questa mattina a Cornedo Vicentino: un pensionato di 73 anni è in gravissime condizioni dopo essersi quasi amputato una gamba con la motozappa. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, per portare l’uomo il più velocemente possibile in ospedale

L’incidente è avvenuto al civico 3 di via Caecchioli, poco lontano dal lungagno Rossini, intorno alle ore 11, nell’orto di casa dell’anziano. L’uomo dopo le prime cure per contenere una fortissima emorraggia, è stato portato velocemente all’ospedale San Bortolo di Vicenza in elicottero. Le sue condizioni sono molto gravi.

Notizia in aggiornamento