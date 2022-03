Rissa fuori dal bar con persona armata. Sospesa la licenza e chiusura del locale

Weekend amaro per il locale “Ai due calici” che si trova in pieno centro storico a Vicenza in Contrà Pescherie Vecchie. Nelle ultime settimane il locale è stato teatro, suo malgrado, di numerose risse che hanno creato gravi problematiche di ordine e sicurezza pubblica con svariati interventi delle forze dell’ordine. Nell’ultimo fine settimana si è ripetuta l’ennesima azione con alcuni soggetti visibilmente ubriachi protagonisti di botte e danni a cose, tanto da richiedere nuovamente l’intervento della polizia. In seguito agli accertamenti, il Questore Paolo Sartori, ha deciso di sospendere la licenza e far chiudere il locale per 15 giorni.

Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno notato che le persone in questione non si sono limitati a compiere deprecabili atti di inciviltà nella piazza antistante il bar “Ai due calici”, ma si sono affrontati violentemente, nella notte tra venerdì e sabato. Urla e schiamazzi, ma non solo, è stata danneggiata anche la porta di ingresso di un condominio, generando gravi preoccupazioni tra gli abitanti della zona. Le pattuglie della Squadra Volante hanno impedito che la situazione degenerasse con ben più tragiche conseguenze visto che uno degli avventori è stato ripreso mentre brandiva una pistola semiautomatica. Non appena notato gli agenti, gli attaccabrighe si sono dati alla fuga, solo due di loro sono stati fermati e poi condotti in Questura.

La decisione di fermare l’attività giunge dopo attenta valutazione relativa agli innumerevoli interventi effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi, da tutte le forze di polizia, per episodi di varia natura quali, ad esempio, violazioni delle normative anti-Covid, somministrazione di bevande alcoliche a minorenni, risse, aggressioni, schiamazzi, episodi di degrado urbano, violazioni delle Ordinanze comunali sulla regolamentazione dei plateatici per concludere con il grave episodio avvenuto lo scorso mese di dicembre, hanno costretto il Questore a sanzionare pesantemente il bar.

Il Questore Sartori, inoltre, ha emesso nei confronti dei due soggetti identificati dalla Volante, coinvolti nei gravi fatti dello scorso week end, altrettanti decreti di divieto di accesso ai pubblici esercizi, vietando a costoro di accedere ai Bar ed ai Locali notturni del Centro storico di Vicenza per il periodo di 2 anni. L’Ufficio Immigrazione della Questura, infine, sta tuttora verificando la posizione sul nostro territorio nazionale degli stranieri coinvolti, per poi avviare in via di urgenza il Procedimento amministrativo finalizzato alla loro Espulsione dal Territorio Nazionale.

“I fatti che si sono verificati nello scorso fine settimana nei pressi di un Locale pubblico cittadino sono stati di una gravità inaccettabile – ha evidenziato il Questore Sartori –. Solamente l’ immediato intervento degli Agenti della Squadra “Volante” ha impedito che gli eventi potessero assumere una connotazione ben più tragica. Le mie determinazioni odierne, pertanto, hanno lo scopo di porre argine ad una problematica peraltro già emersa con prepotenza, ed anche sanzionata, in passato, che ha creato non poche criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, tanto da spingere decine di abitanti della zona a formalizzare alle Autorità le proprie accorate preoccupazioni. Personalmente, con i Provvedimenti emessi oggi, ho ritenuto non più tollerabile una situazione del genere”.