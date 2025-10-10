Rubate monete preziose e francobolli per centinaia di migliaia di euro in un negozio di filatelia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Potrebbe ammontare a centinaia di migliaia di euro il bottino del colpo messo a segno ieri – 9 ottobre – in tarda mattinata in centro storico a Vicenza, presso il negozio Filatelia Palladio, in contrà Muscheria.

Una banda composta da due uomini, avrebbe sottratto con destrezza all’anziano titolare monete antiche e d’oro, francobolli, nonchè parecchio denaro contante. I fatti sono accaduti giovedì mattina, 9 ottobre poco prima di mezzogiorno, quando il centro era affollato per la giornata di mercato. La coppia ha finto di voler acquistare della merce (il negozio è un punto di riferimento per gli appassionati e vende monete e francobollo rari ed antichi) e ha iniziato a fare domande al negoziante 94enne, che alla fine son riusicti a convincere ad aprire la cassaforte con l’intento di vedere dei pezzi particolarmente pregiati.

L’anziano, in buona fede, li ha assecondati ed è stato da quel momento che, mentre un compare lo distraeva, l’altro rubava tutto il possibile dalla cassaforte, celandolo in una piccola valigia. Poi la coppia è uscita dall’esercizio confondendosi fra la folla del centro. Solo dopo l’anziano, da una vita titolare dell’attività, ha preso consapevolezza di quanto accaduto.

A lanciare l’allarme al 113 è stata la moglie dell’anziano, in stato si shock per quanto accaduto: in poco tempo nel negozio sono arrivate le volanti della Questura, la polizia scientifica e quindi gli agenti della Squadra Mobile guidati dal vice questore Lorenzo Ortensi. Il valore della refurtiva rubata è ancora in fase di verifica, ma potrebbe ammontare a diverse centinaia di migliaia di euro. Su quanto accaduto sta indagando la squadra mobile della questura berica, che mantiene il massimo riserbo, ma pare che le telecamere di un negozio vicini abbiano ripreso la coppia di malfattatori, ai quali ora la polizia sta dando la caccia.

