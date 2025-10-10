Assalto con la ruspa all’azienda orafa Alessi: rubati preziosi per centinaia di migliaia di euro
Hanno usato una ruspa come ariete per sfondare l’ingresso, dopo aver usato camion rubati per bloccare la strada mentre mettevano a segno il colpo. E’ di centinaia di migliaia di euro il colpo messo a segno la notte scorsa da una banda di professionisti in azienda orafa, la Alessi con sede in via dei Tulipani nel quartiere Prè a Bassano del Grappa.
Secondo quanto riporta Il Corriere del Veneto, il commando – armato e travisato – è entrato in azione nel quartier generale dell’azienda intorno alle due e mezza della notte scorsa, quindi nelle prime ore di venerdì 10 ottobre, facendo razzia di razzia di oro e gioielli che erano custoditi all’esterno nel caveau e ripetendo un “modus operandi” già visto in altre occasioni.
I camion, rubati poco prima in zona, sono stati messi di traverso lungo via Bassanese e dopo aver sfondato il cancello e l’ingresso con una ruspa e in pochi minuti hanno raggiunto l’area di produzione, rubato tutte le catene d’oro presenti fuori dal caveau e fuggendo su altri mezzi prima dell’arrivo di vigilantes e forze dell’ordine. Indagano i carabinieri.
– – – – –
L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.
Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.
Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.
Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.