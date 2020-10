Salta la conduttura idrica: Castelnovo senz’acqua fino all’intervento del gestore

Intervento urgente ieri sera e stamattina nel sottosuolo di Castelnovo di Isola Vicentina, nei pressi degli impianti sportivi dedicati al compianto calciatore Piermario Morosini. La rottura della conduttura principale dell’acqua nel corso dei lavori per la posa della fibra ottica ha determinato un guasto su larga scala, lasciando temporaneamente a secco i rubinetti almeno un centinaio di famiglie per qualche ora. Dopo la segnalazione giunta nel tardo pomeriggio, una squadra composta da tecnici della società di gestione della rete idrica è intervenuta sul posto, risolvendo parte del problema. L’acqua è tornata a sgorgare dopo le 21 di ieri, mentre stamattina riprenderanno i lavori per la risoluzione definitiva del problema. A causare il problema imprevisto, secondo l’azienda consortile Vi.acqua, sarebbe stata una sonda teleguidata. Il dispositivo elettronico avrebbe intercettato e perforato per errore una tubazione della conduttura madre che porta il carico idrico verso Castelnovo, popolosa frazione a Sud di Isola. A complicare le operazioni scattate d’urgenza il fatto che la perdita non fosse visibile in superficie: le ricerche della falla quindi sono procedute per scaglioni, chiudendo la fornitura a parecchie utenze isolane per una manciata di ore, dopo aver avvertito la cittadinanza.

Una volta individuato il guasto i tecnici hanno provveduto alla riparazione più rapida possibile, rimandando alla mattinata odierne il completamento dell’intervento. La società di fornitura vicentina, dopo aver premesso che il danno è stato causato da una ditta esterna impegnata in questi giorni in un cantiere per la fibra ottica, attraverso un comunicato “si scusa del disagio che i numerosi residenti stanno affrontando. A lavori ultimati saranno forniti ulteriori aggiornamenti”. Nel frattempo resta a disposizione H24 il servizio di Pronto Intervento di Viacqua al numero 800.991.522.