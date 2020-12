San Bortolo in lutto: si è spento a 73 anni il primario che curava i “grandi” anziani

Lutto diffuso in più province venete alla notizia della morte del medico che più aveva a cuore le persone anziane in cura all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Il riferimento è al dottor Gianni Valerio, nato nel Veronese, cresciuto professionalmente tra il Padovano e il Vicentino, scomparso a 73 anni di età nei giorni scorsi. A Martellago, in provincia di Venezia, infine gli sarà riservato l’ultimo saluto.

Per tre lustri, dal 1995 al 2010, fu direttore e primario generale del reparto di Geriatria del principale polo ospedaliero di quella che fu l’Ulss 6 negli anni ’90 per poi assumere l’attuale denominazione di Ulss 8 Berica.

Nei suoi 15 anni di direzione il reparto geriatrico assunse un ruolo via via più importante in ambito sociale, affiancandolo al piano strettamente sanitario. Non solo cure mediche e terapie in funzione delle malattie e problematiche legate alla terza età, ma percorsi di accompagnamento in continuità assistenziale e nelle case di riposo, con il miglioramento della qualità di vita dell’anziano come obiettivo.

Non a caso il dott. Valerio era spesso chiamato come relatore a convegni e corsi organizzati dalle Ulss di tutto il Veneto, oltre a far parte nel corso della sua carriera di più Gruppi Tecnico Scientifici indetti dalla Regione Veneto, di supporto alla sanità regionale. Come direttore dell’Unità Operativa Complessa di Geriatria del San Bortolo si dedicò in maniera importante ai malati di Alzheimer, sempre presente ai più importanti incontri e scambi di conoscenze sul tema.

Per il professore, un impegno importante anche nella formazione, quindi, dei più giovani colleghi che ne hanno raccolto gli insegnamenti, oltre che “sul campo” a favore dei pazienti, i “nonni” dei vicentini del capoluogo e dell’allora bacino dell’Ulss 6 con centro operativo l’ospedale di Vicenza. Medico dal 1977, divenne primario al San Bortolo dopo una prima esperienza nello stesso incarico a Montagnana; come docente insegnò per l’Università di Medicina e Chirurgia di Verona anche nei corsi di fisioterapia e riabilitazione per l’anziano, con sede in città.

I funerali saranno domani mattina alle 10 nella parrocchia dell’Annunciazione del Signore ad Olmo di Martellago, in provincia di Venezia dove risiedeva negli ultimi tempi, nel rispetto delle attuali norma anti diffusione del contagio.