Auto si schianta contro un albero in aperta campagna. Ferito un 29enne a Lupia

Un botto improvviso in aperta campagna e poi, pochi minuti dopo, le sirene dell’ambulanza e dei vigili del fuoco. Questo quanto hanno udito poco dopo le 21.30 di ieri sera i residenti di via Dindarello, nei pressi di Lupia, frazione di Sandrigo. A venire soccorso un giovane della zona, di 29 anni, che ha perso il controllo della sua auto andando a schiantarsi a una velocità che parrebbe elevata sul tronco di un’albero, per concludere la corsa in un campo adiacente alla carreggiata. I pompieri una volta sul posto hanno dovuto lavorare con cesoie e divaricatori idraulici per poter estrarre il ferito dall’abitacolo, incastrato tra le lamiere dell’auto accartocciata dopo la carambola sulla pianta e sul terreno agricolo.

La causa dell’uscita di strada, in una via interna e isolata, non è chiara. Si dovranno attendere i rilievi successivi per spiegare quanto accaduto, con gli agenti di polizia locale del consorzio Ne.Vi. chiamati sul posto. Sarebbero da escludere altri mezzi coinvolti nella dinamica dell’incidente. Il giovane vicentino è stato trasportato in ospedale al S. Bortolo di Vicenza in gravi condizioni, non si conoscono altri dettagli sulle sue condizioni di salute. Decisivo potrebbe essere stato il ruolo svolto dagli airbag, come si vede nella gallery di immagini.