Lite tra vicine, una prende un coltello: due donne ferite, una ricoverata in codice rosso

Pare che l’acredine fra vicine andasse avanti da parecchio tempo: stamattina è sfociata in una aggressione che ha portato in ospedale a Vicenza due donne.

Il fatto di sangue è avvenuto questa mattina intorno alle 10,30 in una palazzina di otto appartamenti in via Agosta a Sandrigo, a pochi passi dal centro del paese.

Non si sa di preciso cosa abbia scatenato la lite, ma il comandante dei carabinieri di Thiene, Massimiliano Amato (a cui fa capo la stazione di Sandrigo) parla di “beghe” e dispetti che andavano avanti da parecchio tempo. Tensioni continue fra vicine, che hanno portato una donna marocchina di 38 anni, regolarmente residente in Italia, nel corso di una lite, ad aggredire con un coltello da cucina la vicina del piano superiore, ferendola alla schiena.

In soccorso della donna è intervenuta un’altra vicina, che come la 38enne abita al primo piano e che è rimasta ferita alle braccia. Sul posto sono quindi giunti l’ambulanza del Suem 118 e i carabinieri. Le due donne sono state portate all’ospedale San Bortolo: la prima in codice rosso, la seconda in codice giallo di media gravità. I militari dell’Arma stanno ora svolgendo indagini sulla vicenda ed attendono i referti medici al fine di stabilire se procedere d’ufficio o su querela di parte. A coordinare il lavoro dei carabinieri, il sostituto procurato Alessia La Placa.