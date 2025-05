Controlli sulle strade tra Sandrigo, Quinto, Pozzoleone e Bressanvido. “Salta” una patente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Venerdì sera di controlli sulle strade potenziati nell’area a sud del bacino di competenza della compagnia Carabinieri di Thiene, che ha inviato 6 pattuglie e 16 militari dell’arma nel “pentalatero” composto dai territori di Sandrigo, Pozzoleone, Bressanvido, Bolzano e Quinto Vicentino.

Impegnati i “CC” delle stazioni periferiche rispetto alla sede dl comando thienese, per tutta la serata e parte della notte impegnati nell’identificazione di 63 soggetti fermati nei posti di blocco. Tra questi anche quattro pregiudicati.

Si parla in azioni di questo topo di “vigilanza dinamica”, messa in campo a scopo preventivo e di deterrenza nei confronti di reati predatori, insidie correlate a violazioni del Codice della Strada e in generale per aumentare la percezione di sicurezza del cittadino e dell’utente delle vi di comunicazione. Prevenzione e azione concreta, insomma, che nel caso di ieri sera non ha prodotto particolari risultati legati a fatti di cronaca e/o arresti di persone, con un unico episodio da segnalare.

Sui 38 veicoli in marcia fermati per le verifiche, in un caso si è riscontrato un automobilista alla guida in stato di ubriachezza evidente. Si tratta di un 36enne, del quale non si sono rese note generalità e provenienza, ben più che alticcio al volante. Alla prova inappellabile dell’etilometro l’uomo “è stato sorpreso con un tasso – si legge nel report diffuso dalle forze dell’ordine – ampiamente oltre il limite consentito e pertanto deferito a piede libero alla Procura di Vicenza con contestuale ritiro della patente di guida“.

