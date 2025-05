Disgrazia tra i sentieri del Tretto: 61enne di Cavazzale colpito da malore mentre passeggia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si sarebbe accasciato al suolo improvvisamente, senza aver avvertito dolori in precedenza, l’uomo di 61 anni dichiarato moto sabato pomeriggio tra le contrade del Tretto, a Schio. Si tratta di cittadino di Monticello Conte Otto, impegnato in una camminata in zona di bassa montagna con altri due compagni di escursione: una donna che lo ha soccorso ha lanciato subito l’allarme al 118 iniziando le manovre di rianimazione visto il probabile problema al cuore che ha investito la vittima.

Sul luogo segnalato nella disperata telefonata, nelle vicinanze di contrada Pozzani di Sotto, si sono concentrate le missioni parallele del Soccorso Alpino di Schio e del Suem nella tarda mattinata di oggi. Il terzetto si trovava su una strada forestale, dove dall’eliambulanza di Treviso Emergenza sono stati calati i soccorritori sanitari.

I prolungati tentativi di far tornare a battere il muscolo cardiaco dell’escursionista vicentino si sono infine fermati a fronte dell’impossibilità, ormai certa, di riportare in vita il 61enne, il cui inesorabile decesso è stato dichiarato sullo scenario del malore dal medico della squadra di emergenza. Nel primo pomeriggio, poi, una volta accordato il nulla osta per la rimozione della salma, il corpo è stato affidato ad un’agenzia funebre con il consenso dei familiari.

La notizia è in aggiornamento