E’ uno dei mille migliori laureati d’Italia, da dicembre fa il volontario del servizio civile in Comune

Il premio nazionale a Roma e il servizio civile digitale in Comune. E’ la storia del giovane thienese Nicholas Alexandru Petroiu studente magistrale in Giurisprudenza all’Università di Padova, ha 22 anni e dal 4 dicembre scorso svolge servizio civile digitale all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Thiene.

L’11 febbraio scorso ha ricevuto a Roma, alla Camera dei Deputati, il premio nazionale America Giovani per il talento universitario, riconoscimento ai neolaureati di eccellenza delle università italiane conferito dalla Fondazione Italia Usa ai mille migliori laureati dell’anno.

Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni, articolazione informatica, all’Itt Chilesotti con la lode, Nicholas ha conseguito la laurea triennale nel luglio 2024 alla Scuola di Giurisprudenza di Padova in Diritto e Tecnologia, con una tesi sulla trasparenza amministrativa nell’era digitale (relatore il professor Clemente Pio Santacroce).

“La Città è orgogliosa di Nicholas – spiega il sindaco, Giampi Michelusi – e di tutti i giovani che come lui profondono impegno e passione nello studio. In particolare la sua scelta di servizio civile in Comune indica un’attenzione rivolta anche alla collettività. Nel nostro Comune potrà vedere concretamente applicati i servizi digitali ai cittadini con i risvolti di ordine giuridico e tecnologico che Nicholas sta studiando nel suo corso di studi. Gli auguriamo di continuare così, mettendo a frutto i talenti intellettuali che anche il Premio America gli ha riconosciuto, per contribuire nell’ambito del suo percorso professionale, che auspichiamo ricco di successi e gratificazioni, allo sviluppo, al progresso e al bene della nostra società”.

Il Premio America Giovani è promosso dalla Fondazione Italia Usa con l’obiettivo di riconoscere il talento universitario di neolaureate ei neolaureati meritevoli delle università italiane. Affiancato al Premio America, lo storico riconoscimento destinato alle più prestigiose personalità di chiara fama internazionale, il Premio America Giovani vuole valorizzare ogni anno 1000 talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali. Oltre alla pergamena di premiazione, che viene consegnata nel corso di una cerimonia ufficiale a Roma alla Camera dei Deputati, i giovani ricevono una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del master online esclusivo della Fondazione Italia Usa in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

Le vincitrici e i vincitori del Premio America Giovani sono selezionati dalla Fondazione Italia USA, tramite la banca dati delle università italiane sulla base di diversi parametri indicativi del loro talento accademico come, tra l’altro, il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, le esperienze all’estero, il curriculum studiorum, e altre valutazioni comparative. Non sono possibili autocandidature.

La Fondazione Italia USA è un’istituzione indipendente, non-profit e non-partisan, nata per testimoniare l’amicizia tra gli italiani e il popolo americano.