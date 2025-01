Malore fatale in casa nel primo giorno del 2025. Il saluto a Ivan, “persona radiosa”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un nuovo anno è iniziato nel peggiore dei modi per la comunità di Montecchio Precalcino, che si appresta a salutare – domani mattina alle 10 il funerale – un proprio cittadino molto conosciuto per l’impegno in più attività, un padre di famiglia scomparso prematuramente e improvvisamente proprio nel primo giorno del 2025.

Ivan Fantinato, conosciuto anche come “Ivan Dj” vista la sua passione per la musica e l’indole innata da intrattenitore, ha ceduto a un malore improvviso che lo avrebbe colto nella sua abitazione in paese, il giorno successivo ai festeggiamenti del Capodanno.

A soccorrerlo sono stati i congiunti, che hanno subito chiesto aiuto al 118, facendo giungere un’ambulanza in codice rosso. Purtroppo il suo quadro di salute si è rivelato critico già all’arrivo della squadra di emergenza sanitaria del Suem, che ha fatto quanto possibile per mantenere in vita del 53enne vicentino, morto poi in ospedale. Padre di due figli maschi e sposato con la moglie Roberta, Ivan Fantinato era da lungo tempo anima brillante di sagre paesane e altre iniziative collegate alla Pro loco, di cui faceva parte da volontario e al quale venivano affidati compiti importanti vista la sua attitudine a curare gli aspetti legati agli spettacoli e alla direzione artistica degli eventi a Montecchio.

La notizia del decesso, inaspettata e caduta in un giorno tradizionalmente di festa, si è diffusa rapidamente nel paese altovicentino, rattristando concittadini e famiglie che si stanno unendo al lutto patito dai familiari di Ivan. Nella sfera professionale, è stato un valido dipendente di un’azienda importante del territorio, vale a dire La Nordica Extraflame, che ha voluto tributargli un post ieri con un saluto commosso e un’immagine sorridente del compianto collaboratore. Ad associarsi al diffuso cordoglio anche gli amici della Pro loco e l’amministrazione comunale, con messaggi e ricordi di molti che concordano nel definire il 53enne come “persona radiosa e meravigliosa”, e ancora “persona buona, che amava stare in mezzo alla gente. Sognavamo di fare ancora tanta strada insieme a te”.

Il rito religioso di saluto si terrà sabato alle 10 nella chiesa parrocchiale di Montecchio Precalcino, come annunciato nell’epigrafe affissa negli spazi dedicati. Ad accompagnare il feretro, insieme alla moglie e i figli Daniele e Filippo, le sorelle e gli altri parenti. Oggi alle 19 la veglia di preghiera.