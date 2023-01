Slot machines fuori orario, la Gdf “stacca la spina” in 6 locali pubblici: multe fino a 21 mila euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La “partita” in corso in questi mesi tra gestori dei locali pubblici con apparecchi videoludici a pagamento e la Guardia di Finanza di Vicenza a provincia continua, con le Fiamme Gialle a portare a casa un altro “jackpot” da 21 mila euro (qui da intendersi come “vincita” massima per le casse pubbliche). Al fine di frenare il malcostume del mancato rispetto puntuale delle regole in materia di gioco d’azzardo, collegato alle fasce orarie “protette” dalla Regione Veneto in tema di slot machines, a Thiene, Valdagno, Nanto e Sandrigo sono state comminate altre sanzioni da 500 euro a gestori e proprietari di locali pubblici per ciascun apparecchio trovato acceso in orario non permesso.

In tutto sono 14 le slot e/o videolottery da intrattenimento irregolari solo negli ultimi giorni di controlli spari diverse località del Vicentino, per complessivi 7 mila euro garantiti, ma che in caso di recidiva possono triplicarsi fino a raggiungere la quota di 21 mila sopra citata. A fissare i limiti orari obbligatori di legittimo utilizzo dei dispositivi di gioco sono le leggi emanate dalla Regione Veneto, dal 2019. Tra le 7 e le 9, tra le 13 e le 15 e, infine, tra le 18 e le 20 le sale da gioco devono interrompere l’attività in locali di intrattenimento in genere, salvo deroghe che non riguardano comunque i normali negozi di prossimità.