Un operaio di origini rumene il 57enne travolto e ucciso in bicicletta

E’ stato reso noto nel corso del tardo pomeriggio di giovedì il nome della vittima del tragico investimento avvenuto ieri in via Galvani a Sandrigo. Il 57enne morto sul colpo all’esito dei traumi riportato all’impatto tra un auto e la bicicletta sui cui pedalava verso il posto di lavoro è costato la vita a Nicolae Neda.

Si tratta di un operaio nato in Romania che viveva da anni nella cittadina vicentina e che ogni giorno utilizzava questo mezzo per raggiungere l’azienda di cui era dipendente in zona industriale.

A travolgerlo, per cause in corso di accertamento, una vettura Opel Insignia in transito su via galvani mentre il ciclista – che proveniva da via Volta – imboccava la strada principale. La collisione fatale è dunque avvenuta di fronte alla ditta Europolveri, intorno alle 6.40 del mattino. Nicolae Neda è irrimediabilmente spirato a distanza di pochi minuti dall’impatto letale, a seguito del doppio quanto violento urto: l’impatto sull’automobile e poi a terra sull’asfalto, battendo il capo.

Si sono rivelati inutili i tentativi di rianimarlo praticati sul posto dal personale d’emergenza sanitaria del Suem giunto a Sandrigo sull’ambulanza. Grazie ai colleghi che nel frattempo si recavano a loro volta al lavoro si è potuto identificare la vittima, con i carabinieri della locale stazione dell’Arma di Sandrigo, incaricati dei rilievi e del compito di rintracciare i parenti più prossimi, informandoli della triste notizia.