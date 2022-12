Sarà Vicenza ad ospitare l’adunata nazionale degli alpini nel 2024. L’annuncio di Ana e l’esultanza di Zaia

“Un’altra grande manifestazione arriverà in Veneto. L’Adunata Nazionale degli Alpini sarà infatti ospitata nel 2024 dalla città di Vicenza”, annuncia il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

L’esito della candidatura è stato decretato poco fa del Consiglio direttivo nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini (Ana), riunito oggi 10 dicembre nella sede nazionale a Milano. Vicenza ha ottenuto 13 voti, contro i 10 di Biella.

“Grazie al team che ha permesso questo risultato, composto dalla Regione Veneto, il Comune di Vicenza, la Sezione Monte Pasubio dell’Ana. Aspettiamo con orgoglio le penne nere nel nostro territorio, consapevoli dell’importanza e dei valori rappresentati dagli Alpini, per impegno sociale, storia e valore”.

Quella del maggio 2024 sarà la 95ª Adunata nazionale. E’ la seconda Adunata nazionale per la città berica, che fu invasa una prima volta dagli Alpini nel 1991. Quattro le città che erano in lizza per il 2024: oltre a Vicenza e Biella anche Modena e Viareggio.