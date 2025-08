Schianto fra auto nel pomeriggio: due minori tra i feriti portati al San Bortolo

Nel pomeriggio di oggi, sabato 2 agosto, un violento incidente stradale ha sconvolto la quiete di via Battaglione Val Leogra, a Vicenza. Due autovetture si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento, provocando momenti di grande apprensione tra i residenti e i passanti, che hanno assistito alla scena e prontamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti in tempi rapidissimi i Vigili del fuoco dalla centrale vicina, impegnati in operazioni delicate per liberare l’autista di una delle auto coinvolte. Per estrarlo, è stato necessario l’impiego di cesoie idrauliche, data la gravità dell’impatto e le condizioni del veicolo. Contemporaneamente, gli operatori del SUEM 118 hanno prestato le prime cure agli altri occupanti dei mezzi. Quattro le persone trasportate in ospedale, nessuna in pericolo di vita, ma due di loro sono minori e hanno ricevuto particolare attenzione da parte dei sanitari. La Polizia locale di Vicenza ha eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

L’area è rimasta parzialmente interdetta al traffico per diverse ore, creando rallentamenti e disagi alla viabilità. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale in una zona già teatro di frequenti sinistri.

