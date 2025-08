Violenta grandinata nel basso vicentino, danni pesanti ai vigneti del recioto

Nella tarda mattinata, una nuova e violenta ondata di maltempo ha colpito il Veneto ed il vicentino, interessando in particolare la fascia collinare compresa tra i Colli Berici, i Colli Euganei e le ultime propaggini dei Monti Lessini, dove si trova il comune di Gambellara. In questa zona, rinomata per la produzione vitivinicola, si è abbattuta una grandinata improvvisa e particolarmente intensa, con chicchi di ghiaccio di medie e grandi dimensioni che hanno flagellato i vigneti già in fase avanzata di maturazione.

I danni sono apparsi subito ingenti: tralci spezzati, grappoli distrutti e impianti compromessi. Le aziende agricole locali, molte delle quali a conduzione familiare, si trovano ora a fronteggiare una situazione critica: a Gambellara, dove la viticoltura rappresenta una risorsa economica e culturale fondamentale, l’episodio odierno rischia di compromettere seriamente la vendemmia 2025. Le aziende colpite stanno già avviando le prime valutazioni dei danni, ma serviranno giorni per avere un quadro completo. Intanto, cresce la preoccupazione tra gli agricoltori, che chiedono interventi rapidi e concreti da parte delle istituzioni. Su tutto l’interrogativo di un luglio mai così funesto dal punto di vista meteorologico, fra temperature quasi autunnali e danni ad ogni passata temporalesca: “Il maltempo ha colpito pesantemente Gambellara – spiega l’appassionato osservatore del meteo Luca Tecchiato – prima di spostarsi verso Terrossa di Roncà, nel veronese, dove ha fatto anche peggio. Per non parlare dei danni nel padovano e delle trombe d’aria nel veneziano”.

