Scippa una borsa e si rifugia nel centro massaggi. Niente lieto fine per lui: arrestato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Per la vittima una forte contusione ad una spalla come conseguenza della caduta dalla bicicletta dopo lo strattone ricevuto, per l’aggressore nonchè rapinatore una notte in cella in attesa del giudizio con la formula del rito direttissimo. Per Luca Bartoli, vicentino del capoluogo berico, è scattato l’arresto immediato, dopo averlo “scovato” all’interno di un centro di massaggi orientali, in viale della Pace. Tre i giorni di prognosi come da referto di pronto soccorso per la donna, costretta a recarsi al pronto soccorso nella notte.

Questo in sintesi il bilancio conclusivo di un grave episodio di cronaca avvenuto nella tarda serata di ieri in città, a Vicenza, dove un giovane di 22 anni ha scippato una 54enne che rientrava verso casa pedalando in sella alla sua bici.

A causa della veemenza dello strappo dell’accessorio, l’inconsapevole bersaglio dell’atto criminale è caduta rovinosamente a terra, sbattendo la spalla destra, senza poter muoversi all’inseguimento del malvivente che intanto si era dato alla fuga, a piedi. Peccato – solo per lui – che la scena sia stata notata da alcuni passanti a quell’ora in via Gamba, i quali hanno ben pensato di tenere d’occhio i movimenti del fuggitivo, rifugiatosi all’interno di un centro di massaggi cinesi, come ben noto aperti fino a tarda ora.

Lì, il giovane classe ’98 è stato raggiunto dai carabinieri, che lo hanno tratto in arresto dopo aver rinvenuto in suo possesso la refurtiva appena sottratta alla vittima della rapina, tra cui il suo telefono cellulare prova insindacabile di colpevolezza. L’arresto, infatti, è avvenuto in flagranza di reato, circostanza che ha permesso alle forze dell’ordine di tradurre il reo in una camera di sicurezza di Montecchio Maggiore, “prenotare” l’aula di giustizia per il giorno dopo e diffondere il suo nominativo agli organi di stampa. Per il ragazzo, a conti fatti, il “lieto fine” che forse pregustava nel tentativo di fuga all’interno del centro massaggi di gestione cinese, quindi, non è giunto a compimento.