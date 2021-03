Scontro di fronte alla Questura berica: ferita una donna, illeso l’altro conducente

Un automobilista in marcia perde il controllo della sua vettura, attraversa la siepe e finisce a sbattere contro un veicolo proveniente dalla carreggiata opposta. E’ accaduto intorno alle 19.30 di ieri a Vicenza in via Mazzini, proprio di fronte alla Questura, con bilancio di un ferito ricoverato in condizioni di media gravità, oltre a danni per svariate migliaia di euro ai due mezzi coinvolti nell’incidente.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i vigli del fuoco dalla vicina sede centrale del capoluogo berico, la polizia locale e un’ambulanza del Suem dopo la chiamata al 118. L’altro conducente, un uomo rimasto praticamente illeso nonostante lo spavento, non avrebbe necessitato di cure.

A provocare l’incidente sembra sia stata l’invasione di corsia da parte della Citroen di colore scuro che ha improvvisamente deviato verso sinistra, mentre circolava in direzione verso via Trento. Dalla parte opposta proveniva una Volkswagen Polo bianca, prima di costeggiare il Nuovo Teatro di Vicenza.

La collisione è stata frontale come dimostrano le carrozzerie dei due veicoli incidentati sulla parte anteriore, ma per conoscere l’esatta dinamica dell’episodio si dovranno attendere gli esiti dei rilievi degli agenti intervenuti sul posto. I vigili del fuoco si sono occupati di rimettere in sicurezza le due carreggiate, prima della rimozione delle due auto in panne.