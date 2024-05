Scontro fra una moto e un’auto, che cappotta: feriti un centauro e una automobilista – VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Pauroso schianto nel pomeriggio di oggi, 27 maggio, a Vicenza. Poco dopo le 15:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cimone (una perpendicolare di via Battaglione Framarin, zona Mercato Nuovo) per un incidente tra una moto e un’auto finita rovesciata su un fianco: feriti il motociclista e la guidatrice. Anche una terza auto, parcheggiata lungo la strada, è rimasta coinvolta.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato i soccorsi sanitari del centauro e della donna, uscita dall’abitacolo attraverso il portellone posteriore dell’auto.

I due feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem 118 e trasferiti in ambulanza in ospedale.

La polizia locale ha chiuso la strada ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.